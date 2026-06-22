بدعوى الانتماء لحركة حماس والتخطيط لهجمات بينما ظهر أحدهم في لقطة سابقة حينما قبل أسير إسرائيلي رأسه لحظة إطلاق سراحه في إشارة إلى حسن معاملته للمحتجزين..

الجيش الإسرائيلي يقر بقتل 4 فلسطينيين شمالي قطاع غزة بدعوى الانتماء لحركة حماس والتخطيط لهجمات بينما ظهر أحدهم في لقطة سابقة حينما قبل أسير إسرائيلي رأسه لحظة إطلاق سراحه في إشارة إلى حسن معاملته للمحتجزين..

زين خليل / الأناضول



أقر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه قتل 4 فلسطينيين في قطاع غزة، بدعوى الانتماء لحركة حماس، والتخطيط لشن هجمات ضد قواته المتوغلة في قطاع غزة.

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من حركة حماس بشأن ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مساء الاثنين، إنهما قتلا "في هجوم على شمالي قطاع غزة السبت، سباعي زهير عبد الحميد أبو حسنة، وهو من عناصر النخبة في الجناح العسكري لحماس".

وادعى البيان أن أبو حسنة "كان متورطا في زرع المتفجرات طوال فترة الحرب، وحاول مؤخرا الترويج لمخططات هجومية تستهدف القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة".

وادعى أيضا أن أبو حسنة شارك في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، وشارك في احتجاز الأسير عومر شيم طوف.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن طوف شوهد أمام الكاميرات خلال مراسم إطلاق سراحه رفقة أسرى آخرين في 22 فبراير/ شباط 2025 وهو يُقبل رأس أبو حسنة.

وخلال مراحل تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب، تداولت وسائل الإعلام لقطات تظهر أسرى إسرائيل وهم بحالة جيدة، بعكس معتقلين فلسطينيين ظهرت عليهم علامات التعذيب والتجويع بعد الإفراج عنهم من سجون تل أبيب.

في السياق، أقر الجيش والشاباك في البيان، بقتل 3 آخرين في هجوم منفصل شمالي قطاع غزة، (لم يحدد التاريخ)، بدعوى أنهم "حاولوا الترويج لمخططات هجومية ضد القوات الإسرائيلية".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لم تشهد تحسنا بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما فيها فتح المعابر وإدخال كميات متفق عليها من مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ومواد إيواء.

كما ترتكب إسرائيل خروقات يومية له بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل ألفا و21 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و249 آخرين منذ سريانه وحتى الأحد.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.