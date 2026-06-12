الجيش الإسرائيلي يقر بقتل نحو 100 شخص في غزة ولبنان خلال أسبوع

القدس / الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بقتله نحو 100 شخص في قطاع غزة ولبنان خلال الأسبوع الماضي.

وقال في بيان إن قواته قتلت 20 فلسطينيا بقطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، زاعما أنهم ينتمون إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 50 فلسطينيا خلال الفترة نفسها.

وعلى الجبهة اللبنانية، أضاف الجيش أنه نفذ نحو 310 غارات في جنوبي لبنان خلال الأسبوع الماضي، مدعيا أنها استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله" وأسفرت عن مقتل نحو 80 من عناصره.

وتظهر مقاطع فيديو نشرها الجيش الإسرائيلي وأخرى متداولة على منصات التواصل أن العديد من الأهداف المستهدفة عبارة عن منازل ومبان يزعم الجيش أنها بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا على لبنان خلّف 3711 قتيلا و11483 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.