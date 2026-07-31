في ظل عملية عسكرية واسعة أمر بها نتنياهو وكاتس، والخارجية الفلسطينية تحذر من توظيف التصعيد لتحقيق مكاسب انتخابية

الجيش الإسرائيلي يقر باعتقال 200 فلسطيني خلال أسبوع عقب أحداث تل في ظل عملية عسكرية واسعة أمر بها نتنياهو وكاتس، والخارجية الفلسطينية تحذر من توظيف التصعيد لتحقيق مكاسب انتخابية

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، باعتقال أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال أسبوع، في ظل تصعيد عسكري أعقب أحداث بلدة تل بمحافظة نابلس (شمال)، وأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتوسيع العمليات في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته اعتقلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 200 فلسطيني، بدعوى أنهم "مطلوبون"، كما صادرت عشرات آلاف الشواقل (الدولار يعادل 3.06 شواقل) بزعم أنها "مخصصة للإرهاب".

وأضاف أن عمليات الاعتقال والمصادرة نُفذت خلال نشاط مكثف لقواته في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وادعى الجيش أنه نفذ عشرات العمليات التي وصفها بـ"الهجومية"، بزعم "إحباط الإرهاب" في الضفة.

كما زعم أن المعتقلين شملوا فلسطينيين اتهمهم بـ"التحريض" والارتباط بحركة "حماس"، إلى جانب شخص ادعى أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم وشيك، وآخرين اتهمهم بتهريب عمال فلسطينيين وتجارة الأسلحة وتصنيع المتفجرات.

كما أفاد بضبط عشرات القطع المستخدمة في تصنيع أسلحة، إلى جانب بنادق صيد ومسدس وطائرة مسيرة، والعثور على 5 عبوات ناسفة وتدميرها.

ويأتي إقرار الجيش الإسرائيلي بالاعتقالات بعد أيام من أحداث بلدة تل، التي وقعت الجمعة الماضية، حيث تعرضت البلدة لهجوم من مستوطنين تصدى لهم الأهالي، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وإحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، إلى جانب مقتل إسرائيليين اثنين.

وعقب الأحداث، أمر نتنياهو وكاتس الجيش بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، إلى جانب هدم منزل فلسطيني تتهمه إسرائيل بتنفيذ إطلاق نار، وسحب تصاريح عمل من فلسطينيين، وتسريع تشريع وإقامة بؤر استيطانية.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من توظيف مسؤولين إسرائيليين ما وصفته بـ"خطاب الإبادة والتحريض" لتحقيق مكاسب انتخابية، على خلفية أحداث بلدة تل.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تتخللها عمليات قتل واعتقال، إضافة إلى هدم المنازل وإخلائها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.