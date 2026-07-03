الأسير ظهر في صورة متداولة وهو مُلقى على بطنه معصوب العينين ومقيدا بسلك ومثبتٌ في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية ما أثار صدمة واسعة

الجيش الإسرائيلي يقرّ بتعذيب قواته أسيرًا فلسطينيًا في غزة الأسير ظهر في صورة متداولة وهو مُلقى على بطنه معصوب العينين ومقيدا بسلك ومثبتٌ في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية ما أثار صدمة واسعة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بصحة صورة متداولة تكشف تعذيب قواته أسيرًا فلسطينيًا في قطاع غزة، ظهر مُلقى على بطنه وهو معصوب العينين ومقيدا بسلك، ومثبتٌ في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية، ما أثار صدمة واسعة.

الإقرار بصحة الصورة جاء في تصريح نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن متحدث بلسان الجيش لم تذكر اسمه، وذلك بعد تداول الصورة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث: "الجيش يؤكد أن اللقطات التي نُشرت على الشبكات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي يظهر فيها رجل من غزة مكبل اليدين، ومربوط إلى سرير، ومعصوب العينين، وقضيب مربوط بظهره، هي لقطات حقيقية وقعت في قطاع غزة".

وزعم المتحدث أنه "يجري تحقيق قيادي في ملابسات الحادثة المذكورة، على أن يتم التعامل مع المتورطين وفق النتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات"، وفق تعبيره.

وأرفقت الإذاعة صورة للمعتقل الفلسطيني وهو معصوب العينين ومكبل ومربوط بسرير وملقى على بطنه، دون ذكر تفاصيل أكثر بخصوص مكان وتاريخ الواقعة بالضبط.

وسلطت الصورة الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية وعمليات التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط اتهامات لإسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم.