الجيش الإسرائيلي يقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل بهجمات على غزة الأحد

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصاب آخرين جراء هجمات على قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الاعتداءات، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف محالا تجارية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

**هجمات سابقة

ومنذ صباح الأحد، يشن الجيش الإسرائيلي غارات ويطلق النار على فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي تفاصيل تلك الهجمات، قتل الشاب زكي محمد القرا (30 عاما) وأصيب آخر بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قتل الطفل أمير البشيتي (13 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

وفي وسط خان يونس، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء غارة جوية نفذتها مسيرة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين.

**شمالي القطاع

وفي شمال القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنشآت مدنية داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة وبلدة جباليا، فيما أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن تلك العمليات.

في المقابل، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار وقذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، دون ورود معلومات فورية عن إصابات.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 986 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و138 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.