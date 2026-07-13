الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالقدس ويعتقل اثنين في الضفة

الضفة/ حسني نديم/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، فلسطينيا شمال غرب مدينة القدس، واعتقل اثنين آخرين وسط وشمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون.

وفي القدس، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن "طواقمها تعاملت مع شهيد برصاص إسرائيلي" قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالا شمال غرب المدينة.

وقال مصدر محلي، لمراسل الأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب (19 عاما) قرب جدار الفصل المقام على أراضي البلدة، ما أدى إلى إصابته في البطن، وبقي ينزف حتى تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إليه ومحاولة إنعاشه، قبل أن تعلن استشهاده".

أما في القدس الشرقية، فقد قالت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول، إنّ قوات إسرائيلية، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وانتشرت في عدد من أحيائها.

وفي وسط الضفة، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب فادي عبد الله طه، عقب اقتحامها بلدة "كفر مالك" شمال شرق مدينة رام الله.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نصب حاجزا عسكريا مؤقتا قرب منطقة عين أيوب شمال غربي رام الله، وفتش مركبات في المنطقة.

وبحسب تقرير نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في يونيو/ حزيران الماضي، تجاوز عدد الحواجز العسكرية والبوابات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 916 حاجزا وبوابة، بينها 243 بوابة أقيمت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن مستوطنين أغلقوا طريقا بالحجارة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، فيما أطلق آخرون مواشيهم في أراضي المزارعين بقرية المغير شمال شرق المدينة.

كما اقتحم مستوطنون تجمع "حلق الرمانة" غرب مدينة أريحا وأطلقوا مواشيهم في المنطقة، وفقا للمصادر ذاتها.

وأما في شمالي الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بعد اقتحام المخيم ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، وفق مصادر محلية للأناضول.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل بالضفة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من قبل الجيش والمستوطنين، ما أسفر عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال حوالي 24 ألفا، وفق معطيات رسمية.