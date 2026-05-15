الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا ويحتجز جثمانه شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، طفلا فلسطينيا في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ويواصل احتجاز جثمانه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الطفل فهد زيدان عويس (16 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في سهل القرية.

وأضافت أن الجيش احتجز جثمان الطفل، ومنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، هاجم مستوطنون قرية اللبن الشرقية، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، قبل أن يتصدى لهم شبان من القرية ويجبروهم على الانسحاب، وفق "وفا".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل أكثر 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.