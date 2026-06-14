الجيش الإسرائيلي يقتحم سوقا مركزيا ومطعما في نابلس

رام الله/ الأناضول

اقتحمت قوات إسرائيلية، الأحد، سوق الخضار المركزي شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت مطعما في بلدة صرة غربي المدينة، واعتقلت شابا فلسطينيا من داخله.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت سوق الخضار المركزي في نابلس وتجولت داخله، دون تسجيل أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب الفلسطيني معتصم غانم بعد اقتحام مطعم يعمل فيه في بلدة صرة غرب مدينة نابلس، وفق ما أفادت به مصادر محلية للأناضول.

يأتي ذلك، في إطار الاقتحامات اليومية التي تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتتخللها مداهمات واعتقالات واقتحام منازل ومنشآت مدنية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال مايو/ أيار الماضي، 1108 اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.