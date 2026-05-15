الجيش الإسرائيلي يقتحم بيت فجار ومخيم الدهيشة جنوبي الضفة الغربية

بيت لحم/ حسني نديم/ الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار ومخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين استخدموا خلالها الحجارة لرشق القوات المتوغلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فجار، وتمركزت في منطقة المثلث، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات".

في السياق، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن 4 دوريات إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن المواجهات اشتدت في محيط جسر الدهيشة، وسط إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز، بينما رشق الفلسطينيون القوات المتوغلة بالحجارة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ ذلك التاريخ مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.