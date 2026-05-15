حسني نديم / الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، بلدة فلسطينية، فيما هاجم مستوطنون ممتلكات مواطنين وأضرموا النار في مركبة في الضفة الغربية المحتلة.



أفاد بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ومصادر محلية تحدثت للأناضول.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة جبع بمحافظة جنين شملي الضفة، ونشرت الجنود في شوارعها وأوقفت مركبات وفتشتها، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بلدة شقبا بمدينة رام الله وسط الضفة، أفادت وكالة "وفا" بأن مستوطنين هاجموا محيط غرفة زراعية في الجهة الغربية من البلدة أثناء تواجد عدد من الفلسطينيين في المكان.

وأضافت أن المستوطنين أضرموا النار في مركبة فلسطينية وحطموا زجاج مركبتين أخريين، قبل انسحابهم من المنطقة بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية للمكان.

ونفذت القوات الإسرائيلية والمستوطنون نحو 1637 اعتداء خلال أبريل/ نيسان بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.