الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة شرقي القدس ويعتقل 20 فلسطينيا

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بلدة حزما شرقي مدينة القدس المحتلة ودهم منازل واعتقل 20 فلسطينيا، تزامنا مع محاصرة البلدة وتعطيل الدوام المدرسي.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة حزما ودهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل 20 مواطنا.

وأضافت أنها "اعتدت على ممتلكات المواطنين خلال عمليات الاقتحام والتفتيش".

كما أغلق الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وأغلق طرقا فرعية بسواتر ترابية، وفقا للمحافظة.

وأفادت بأن الجيش وزع منشورات يهدد فيها السكان "بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات"، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" المتواصلة بحق البلدة.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عبر بيان، تعطيل الدوام المدرسي في حزما وتأجيل الامتحانات المقررة إلى الخميس، "حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية"، في ظل استمرار اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة لعمليات اقتحام إسرائيلية مكثفة تتخللها مداهمات واعتقالات واعتداءات.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 واعتقال قرابة 23 ألفا وتهجير نحو 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.