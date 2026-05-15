الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول في رأس الناقورة وأخزيف بالشمال بسبب "الوضع الأمني"، بينما دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل 7 مرات منذ صباح الجمعة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، فرض حظر تجول في منطقتي رأس الناقورة وأخزيف (شمال)، ابتداء من مساء الجمعة، بسبب "الوضع الأمني".

وقال الجيش، في بيان، إنه تقرر بناءً على "تقييم الوضع الأمني"، فرض حظر تجول ابتداء من الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي لتل أبيب (+3 ت.غ) في منطقتي رأس الناقورة وأخزيف.

وحذر من أن الدخول إلى هذه المنطقة "محظور بشكل تام".



وأشار الجيش، إلى أن القرار وقعه قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو.

ودوت صفارات الإنذار 7 مرات في شمال إسرائيل منذ صباح الجمعة، جراء تسلل طائرات مسيّرة وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأصبحت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل خاصة تلك التي تعمل بالألياف الضوئية لصعوبة رصدها، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 2951 قتيلا و8 آلاف و988 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.