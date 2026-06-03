الجيش الإسرائيلي يعلن سحب الفرقة 252 من شمال غزة بعد 4 أشهر إبادة تضم الفرقة وفق المعايير العسكرية أكثر من 10 آلاف جندي..

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سحب الفرقة العسكرية الإسرائيلية 252 من شمال قطاع غزة، بعد 4 أشهر من عمليات قتل وتشريد وإبادة طالت آلاف الفلسطينيين في القطاع.



وقال الجيش في بيان إن الفرقة 252 "استكملت مهمتها" بعد 4 أشهر من العمل في شمال قطاع غزة، وأن قوات الفرقة 99 ستواصل تنفيذ المهمة في المنطقة.

وتضم الفرقة وفق المعايير العسكرية أكثر من 10 آلاف جندي.

وأضاف: "عملت قوات الفرقة 252 في شمال قطاع غزة، بعد أن انتشرت في إطار المهمة مع بداية عملية زئير الأسد (ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي)".



وزعم أن قواته دمرت مخازن أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت وبنى تحتية فوق الأرض وتحتها في شمال القطاع.



ولم يكشف الجيش عدد الفرق العسكرية التي لا تزال متوغلة في قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت إسرائيل سيطرتها على 53 بالمئة من مساحة القطاع، عقب انسحاب نفذته ضمن المرحلة الأولى من الخطة المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح نتنياهو الخميس الماضي، بأن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على نحو 60 بالمئة من قطاع غزة، وأنها تعتزم رفع هذه النسبة إلى 70 بالمئة.

يذكر أن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي والمؤلفة من 20 بندا، مدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.