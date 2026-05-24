الجيش الإسرائيلي يعلن رصد طائرة مسيرة أطلقت من لبنان ودوي صفارات إنذار في مستوطنتين شماليتين دون وقوع إصابات..

زين خليل/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، رصد طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي "شوميرا" و"إيفين مناحيم".

وقال الجيش، في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي "شوميرا" و"إيفين مناحيم" إثر الاشتباه بتسلل "طائرة مسيرة معادية" من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أنه "جرى رصد الطائرة المسيرة قبل أن ينقطع الاتصال بها"، مشيرا إلى أن "الحدث انتهى" مدعيا عدم تسجيل إصابات، دون أن يوضح مصيرها أو مكان سقوطها.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية جراء اعتراض أو سقوط الصواريخ والمسيرات التي تطلق من جنوب لبنان.

وفي الآونة الأخيرة، تحولت مسيرات "حزب الله" إلى مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما يرفع حصيلة العدوان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و123 قتيلا و9 آلاف و506 جرحى.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

