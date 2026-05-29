الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عسكري في "حماس" عماد اسليم، نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في "كتائب القسام"، وفقا لبيان للجيش دون تعقيب فوري من الحركة

القدس / الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه اغتال عماد اسليم، نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم نفذه الأربعاء.

وأضاف في بيان: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك قبل يومين (الأربعاء)، وقضت على عماد حسن حسين اسليم، نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس".



وادعى أن اسليم "قاد عمليات اقتحام نفذها مسلحو الكتيبة إلى داخل أراضي إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وتابع مدعيا أن اسليم دفع "على مدار السنوات الأخيرة، وبشكل خاص في الفترة الأخيرة، عشرات المخططات ضد قوات الجيش العاملة في قطاع غزة، ولذلك شكّل تهديدًا فوريًا"، وفق تعبيراته.

وزعم أن الهجوم استهدف كذلك "قائدا إضافيا في حماس"، دون الكشف عن اسمه، لافتا إلى أن "النتائج ما زالت قيد الفحص".

ولم يصدر تعقيب فوري من "حماس" أو "كتائب القسام"، على بيان الجيش الإسرائيلي.

والأربعاء، أعلنت "حماس" في بيان، مقتل محمد عودة القيادي في "كتائب القسام" بقصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية بمدينة غزة، برفقة زوجته واثنين من أبنائه.

وجاء هذا الاغتيال ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، والتي أسفرت حتى الخميس عن مقتل 922 فلسطينيا وإصابة 2786 آخرين، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

