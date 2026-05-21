الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين بانفجار مسيرة جنوبي لبنان

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان، جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن جنديا أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب ضابط ميداني وجنديان آخران بجروح متوسطة، إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وأضاف أن ضابطا ميدانيا وجنديين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث أيضا.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع الهجوم ولا زمانه، غير أن "حزب الله" يعلن يوميا استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد اللواء 401 الكولونيل مئير بيدرمان بجروح خطيرة، جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما أُصيب ضابط احتياط برتبة لفتنانت كولونيل بجروح متوسطة، وجندي بجروح طفيفة.

ومؤخرا، باتت المسيرات التي يعتمد فيها الحزب على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، أو إلى إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

ولم يتسن التأكد، عبر مصادر مستقلة، من وقوع خسائر أخرى، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الهجمات التي ينفذها "حزب الله".

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.