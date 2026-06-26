قال إن مقاتلا من "حزب الله" ألقى القنبلة باتجاههم الخميس..

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من أفراده بقنبلة يدوية جنوبي لبنان قال إن مقاتلا من "حزب الله" ألقى القنبلة باتجاههم الخميس..

خالد يوسف / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 4 من أفراده بقنبلة يدوية قال إن مقاتلا من "حزب الله" ألقاها تجاههم جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش في بيان بإصابة ضابط بجروح متوسطة، وضابط وجنديين بجروح طفيفة، من جراء انفجار القنبلة اليدوية.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "مسلحا" اقترب من قوة عسكرية إسرائيلية من اللواء القتالي 769 المتوغلة في جنوبي لبنان وألقى قنبلة يدوية.

وأفادت بأن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط بجروح متوسطة، وضابط آخر وجنديين بجروح طفيفة، فيما أطلقت القوة العسكرية الإسرائيلية النار على المهاجم و"أردته قتيلا".

بدورها، أفادت القناة 13 بأن الحادث وقع عند الساعة العاشرة من مساء الخميس، في قرية يارون جنوبي لبنان، وأن القوة كانت داخل منطقة "الخط الأصفر" التي تحتلها إسرائيل بعمق نحو 8 كيلومترات في الأراضي اللبنانية.

وحتى الساعة 8:00 (ت.غ) لم يصدر بيان من "حزب الله" حول ادعاءات الجيش الإسرائيلي بخصوص هذه الواقعة.

يتبع///