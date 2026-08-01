الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويحتجز عشرات بالضفة

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، السبت، 6 فلسطينيين بينهم طفل، واحتجز عشرات آخرين خلال مداهمات طالت منازل بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الجيش اقتحم قرى وبلدات بمحافظة نابلس شمالي الضفة، واعتقل 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم.

وأوضحت أن الاعتقالات طالت فلسطينيا من قرية عوريف، واثنين من بلدة عينابوس جنوب نابلس، ورابعا من بلدة برقة شمال غرب المدينة.

وأضافت أن الجيش داهم عشرات المنازل في قرية عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجز عشرات الفلسطينيين داخل منزل حوّله إلى مركز للتحقيق الميداني.

وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش أفرج عن معظم المحتجزين، فيما لم يتسن التأكد من عدد من أبقى عليهم رهن الاعتقال.

وجنوبي الضفة، اعتقل الجيش طفلا خلال اقتحام قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وشابا على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق المحافظة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تتخللها عمليات قتل واعتقال وتدمير وإخلاء منازل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.