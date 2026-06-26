الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين ويقتحم مناطق بالضفة الغربية

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، 10 فلسطينيين من قرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحامات للجيش وهجمات شنها مستوطنون في عدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية برقا، واعتقلت 10 فلسطينيين، بينما هاجم مستوطنون منازل وأراض في القرية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

وأضافت المصادر أن المستوطنين تمكنوا من إشعال النيران في أراض تعود لمواطنين فلسطينيين.

وفي شمال غرب رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة بيت ريما، فيما اقتحم الجيش قرية جلجليا، وفق شهود عيان للأناضول.

وذكر الشهود أن القوات نصبت حاجزا عسكريا على طريق يبرود–سلواد، شرق رام الله.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون منطقة جبل العرمة شرقي بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس.

كما اقتحمت 3 دوريات إسرائيلية منطقة برك سليمان في بيت لحم جنوبي الضفة، بينما داهمت قوة مشاة البركة الأولى، وطردت الفلسطينيين من المكان، وأطلقت قنابل صوت.

وفي شمال الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من القرى والبلدات في محافظة جنين، عقب انسحابها من محافظة طوباس، وفق ذات المصادر.

وفي مدينة طولكرم، نصبت القوات الإسرائيلية حاجز تفتيش على بوابة جبارة (جنوب).

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

