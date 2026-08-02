القوة أجبرت أحد الأشقاء الأسرى على الحفر في حديقة منزل وجرفت الموقع قبل انسحابها

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصطحب 3 أسرى إلى منزلهم بنابلس القوة أجبرت أحد الأشقاء الأسرى على الحفر في حديقة منزل وجرفت الموقع قبل انسحابها

نابلس/ لبابة ذوقان/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، شابا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة سالم شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، واصطحب 3 أسرى أشقاء إلى منزل عائلتهم في البلدة.

وقال مراسل الأناضول إن قوة إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وجابت شوارعها، قبل أن تجرف حديقة أحد المنازل وتقتلع أشجارا وتخرب محتوياتها.

وأضاف أن الجيش أحضر الأشقاء الثلاثة من عائلة اشتية، وهم يرتدون لباس السجن وسترات واقية، وأجبر أحدهم على الحفر في حديقة منزل مجاور لمنزل عائلته، فيما واصلت الجرافة أعمال الحفر والتجريف في الموقع.

وأدخلت القوات أحد الأسرى إلى منزل والده، قبل أن تنسحب برفقة الأشقاء الثلاثة.

وعقب ذلك، داهم الجيش منزلا آخر في البلدة واعتقل الشاب يامن عطوي، وفق المراسل.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات يومية للجيش الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات ينفذها مستوطنون.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.