إصابة شابة ووقوع حالات اختناق بعد اقتحام بلدة عناتا واحتجاز المشاركين في الحفل، وفق مصادر محلية للأناضول

الجيش الإسرائيلي يعتقل عريسا ووالده وشقيقه في مداهمة لحفل زفاف بالقدس إصابة شابة ووقوع حالات اختناق بعد اقتحام بلدة عناتا واحتجاز المشاركين في الحفل، وفق مصادر محلية للأناضول

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

داهم الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، حفل زفاف في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، واعتقل العريس ووالده وشقيقه، فيما أصيبت شابة برضوض ووقعت حالات اختناق بين الفلسطينيين خلال الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عناتا وداهمت حفل زفاف لعائلة الرفاعي، واعتقلت العريس سعيد ناصر الرفاعي، ووالده عمر ناصر الرفاعي، وشقيقه جمال ناصر الرفاعي.

وأضافت المصادر أن القوات احتجزت المشاركين في حفل الزفاف لأكثر من ساعتين، ومنعتهم من مغادرة مكان الاحتفال، كما اعتدت على عدد من الشبان بالدفع.

وبالتزامن مع ذلك، داهمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين، وأخضعتها لعمليات تفتيش تخللتها أعمال تكسير وتخريب للمحتويات.

وفي السياق ذاته، أصيبت شابة برضوض في الوجه جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليها، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في عدة أحياء من البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.



ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

