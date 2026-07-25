الجيش الإسرائيلي يطارد فلسطينيا بزعم انتزاع سلاح مستوطن جنوب الخليل

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه يلاحق فلسطينيا بزعم انتزاعه سلاحا من مستوطن إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة سوسيا، جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش، في بيان، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في المنطقة، تخللها تراشق بالحجارة.

وادعى أن "فلسطينيا انتزع سلاح أحد الإسرائيليين، وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء خلال الحادث"، دون أن يوضح هوية صاحب السلاح أو الجهة التي أطلقت النار.

وأشار إلى أن قواته نصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة للفلسطيني الذي تتهمه بالاستيلاء على السلاح.

وأضاف أن مستوطنا أُصيب جراء رشق بالحجارة، ونُقل لتلقي العلاج، نافيا أن تكون إصابته ناجمة عن إطلاق نار.

ووفق مصادر ميدانية فلسطينية للأناضول، أغلق الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، منطقة سوسيا عقب اعتداء نفذه مستوطن إسرائيلي ضد أراض فلسطينية زراعية.

وقال الناشط نصر نواجعة للأناضول، إنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما جرى، موضحًا أن الأهالي سمعوا أصوات إطلاق نار وشاهدوا آليات إسرائيلية تتجه إلى المنطقة، قبل فرض إغلاق وانتشار عسكري فيها.

وأضاف نواجعة أن شهود عيان أفادوا بأن مستوطنا كان يرعى أغنامه في أراضٍ زراعية فلسطينية، وحاول أصحاب الأراضي إخراجه منها، ما أدى إلى وقوع احتكاك بين الطرفين، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات مؤكدة حول ملابسات الحادث.

وأوضح أن ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي بشأن الواقعة لا يمكن تأكيده أو نفيه في الوقت الحالي، لعدم توفر معطيات ميدانية كافية.

وأشار نواجعة إلى أن المنطقة شهدت قبل نحو شهرين إقامة بؤرة استيطانية جديدة، عبارة عن مزرعة لمستوطن، تقع بمحاذاة منازل الفلسطينيين، لافتًا إلى أن المستوطنين ينطلقون منها لتنفيذ اعتداءات في المنطقة، بحسب قوله.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع تشديد الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية، وفق مصادر فلسطينية.

ويأتي حادث السبت غداة هجوم شنه مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، على بلدة تل غربي مدينة نابلس، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين.

كما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي أهالي البلدة للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وتباينت الروايتان الفلسطينية والإسرائيلية بشأن أحداث أمس، غير أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت مستوطنين وهم يقتحمون البلدة ويعتدون على الفلسطينيين، بما يتسق مع الرواية الفلسطينية ويخالف الرواية الإسرائيلية بشأن ملابسات الهجوم.

ويشار إلى أن مستوطنين إسرائيليين عاودوا، مساء السبت، اقتحام بلدة تل لليوم الثاني على التوالي، ونصبوا غرفة متنقلة وشرعوا في تجريف أراض، غداة اقتحام أعقبته أحداث دامية قُتل خلالها 4 فلسطينيين وإسرائيليان.

ويأتي تجدد الاقتحام بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في البلدة ومناطق أخرى من الضفة، ويدفع بتعزيزات عسكرية إضافية، عقب إعلان استعداده لتنفيذ عملية واسعة في المنطقة.

وأقرت إذاعة الجيش بالاقتحام، قائلة إن مجموعة تضم نحو 20 مستوطنا دخلت مجددا بلدة تل، في ما وصفته بأنه "جولة داخل أراضي البلدة".

وقالت إن الاقتحام "لم يكن منسقا ولم يحصل على موافقة قوات الأمن الإسرائيلية"، وأن المستوطنين "دخلوا المنطقة من دون حراسة أو مرافقة من جهة رسمية".