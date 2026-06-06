أُصيب الشاب بقنبلة غاز في بلدة القبيبة واعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا غرب سلفيت وأغلقت مدخل خربة الدير بمدينة بيت لحم..

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقل آخر خلال اقتحامات بالضفة أُصيب الشاب بقنبلة غاز في بلدة القبيبة واعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا غرب سلفيت وأغلقت مدخل خربة الدير بمدينة بيت لحم..

حسني نديم/ الأناضول



أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز واعتقل آخر، فجر السبت، خلال اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، إن شابا أصيب بجروح بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية قنبلة غاز باتجاهه بشكل مباشر خلال اقتحام بلدة القبيبة شمال غرب مدينة القدس.

وفي جنوبي الضفة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر أمنية (لم تسمها)، قولها إن القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل خربة الدير في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم بواسطة بوابة حديدية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وشمالي الضفة، ذكرت مصادر محلية، للأناضول، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية رافات غرب محافظة سلفيت، واعتقلت الفلسطيني حسين حسن المشني عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن الجنود داهموا عددا من منازل المواطنين في القرية وعبثوا بمحتوياتها وألحقوا أضرارا بها.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون برفقة قوات من الجيش منطقة "الحرايق" في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس (شمال).

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.