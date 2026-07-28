الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بالاستيلاء على 200 دونم من أراضي جنين

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي عدد من البلدات في محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "سلسلة من الأوامر العسكرية صدرت خلال اليومين الماضيين، تقضي بوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة".

ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، قوله إن تلك الأوامر "استهدفت أراضي بلدات عرابة، واليامون، وقباطية، ومسلية، ومركة، وجربا".

وأضاف إغبارية أن معظم هذه الأوامر تهدف إلى "إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها بطول إجمالي يزيد على 11.3 كيلومترًا، في مناطق جنوب شرقي المحافظة وجنوبها وجنوب غربيها، لخدمة مواقع استيطانية جديدة".

وأشار إلى أن "قرارات وضع اليد تتزامن مع تكثيف إخطارات هدم المنشآت ووقف أعمال البناء"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات "ليست عارضة، بل تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة في محافظة جنين".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استولت إسرائيل على 60 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال ألف يوم من الحرب على قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينها 3400 دونم صودرت بموجب 171 أمرًا عسكريًا لأغراض أمنية وعسكرية.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا خلال الفترة نفسها.

