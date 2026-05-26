أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بدء شن هجمات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى في البلد العربي.

وقال الجيش في بيان: "نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وعدة مناطق أخرى في لبنان".

وجاء توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، عقب كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد فيها بتوجيه "ضربات كثيفة وقاسية" ضد الحزب.

وقبل ساعات، قالت "هيئة البث" العبرية الرسمية، إن "الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي خططًا لتوسيع الهجمات في لبنان لكسر المعادلة أمام حزب الله".

وأوضحت أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقيادة المنطقة الشمالية، عرضوا مؤخرا على رئيس الوزراء الخطط الجديدة، والتي من المقرر مناقشتها خلال اجتماع أمني مقرر عقده في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين.

وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، قتل 17 لبنانيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوبي لبنان، وفق رصد الأناضول لوكالة الأنباء اللبنانية وبيانات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 2 مارس/ آذار، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحا حتى مساء الأحد، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

