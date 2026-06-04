إثر غارة على شمالي القطاع الليلة الماضية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس حول تلك الادعاءات

الجيش الإسرائيلي يدعي قتل "مسؤولين كبار بجهاز الأمن العام" في غزة إثر غارة على شمالي القطاع الليلة الماضية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس حول تلك الادعاءات

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الخميس، قتلهما عددا من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، إثر غارة نُفذت الليلة الماضية شمالي القطاع.

وقال الجيش و"الشاباك" في بيان مشترك: "من الجو ومن البحر، قضى الجيش وجهاز الشاباك على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس في قطاع غزة"، جراء غارة نُفذت الليلة الماضية شمالي القطاع.

وبحسب البيان، أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح حسن لبد، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه "نائب رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس، ويؤدي دورا مركزيا في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز".

كما ادعى البيان، مقتل كل من عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق.

وأفاد بأنهم "من كبار مسؤولي الجهاز، وشكلوا عناصر مؤثرة في صياغة القرارات داخله".

وذكر البيان، أن جهاز الأمن العام التابع لحماس مسؤول عن تأمين كبار قادة الحركة وتنظيم الاتصالات والتنسيق بينهم، إضافة إلى جمع معلومات عن تحركات القوات الإسرائيلية بما يساعد قيادة الحركة على اتخاذ القرارات.

وادعى أن المستهدفين كانوا يعملون خلال الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل قدرات الحركة، ومساندة قيادتها في تطوير أنشطة ضد إسرائيل وقواتها.

ولم يصدر تعقيب فوري من حماس، على مزاعم الجيش الإسرائيلي.

وفجر الخميس، قتل 9 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات إسرائيلية متزامنة استهدفت 4 شقق بمناطق متفرقة من مدينة غزة.

ووفق شهود عيان للأناضول، أسفر قصف استهدف شقة في بناية بشارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة عن مقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم زوجان وأبناؤهما الثلاثة، فيما نجت طفلة من العائلة بعد إصابتها ونقلها إلى المستشفى.

وفي حي تل الهوى جنوبي المدينة، قتل زوجان وأصيب آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، إثر غارة استهدفت شقة في مبنى "الإسراء 1"، بحسب شهود عيان.

كما قتل فلسطيني وأصيب عشرات في غارة استهدفت منزلا لعائلة مهنا، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى اندلاع حريق كبير في المنزل ومنازل مجاورة، بسبب وقوعه في منطقة مكتظة بالسكان.

وفي حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، قتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف شقة في بناية "الغول"، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وقال شهود إن الغارات تسببت في دمار واسع بالبنايات المستهدفة ومحيطها، وأثارت حالة من الذعر بين السكان بعد منتصف الليل.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل 947 فلسطينيا وأصيب 2935 آخرون جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي منذ بدء سريان الاتفاق.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تستمر تداعياتها بأشكال متعددة.