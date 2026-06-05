- قال إن المستهدف هو عبد حرب الذي وصفه بأنه "قائد وحدة الهندسة" في "حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يدعي اغتيال مسؤول ميداني في "حزب الله" جنوبي لبنان - قال إن المستهدف هو عبد حرب الذي وصفه بأنه "قائد وحدة الهندسة" في "حزب الله"

القدس / الأناضول

- الجيش ادعى أن حرب تولى قيادة وحدة الهندسة المتخصصة بتركيب وتشغيل العبوات

ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال مسؤول ميداني في "حزب الله" بغارة نفذها الأسبوع الماضي في جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان، إنه قتل عبد حرب الذي وصفه بأنه "قائد وحدة الهندسة" في "حزب الله".

وادعى أن حرب كان يتولى قيادة وحدة الهندسة المتخصصة في تركيب وتشغيل العبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات الإسرائيلية في لبنان.

كما ادعى أنه كان مسؤولا عن تنفيذ وتخطيط عمليات ضد الجيش الإسرائيلي على مدى سنوات.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أدلة يمكن التحقق منها بشأن ادعاءاته، كما لم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" على بيان الجيش.

يأتي ذلك مع عدوان متواصل على لبنان، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان، ورغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيته.

وأعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.