الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء شمال شرق الأردن، وفق بيان للجيش الأردني

الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء شمال شرق الأردن، وفق بيان للجيش الأردني

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الأردني، فجر الأربعاء، اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء شمال شرق البلاد.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن "انظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق".

وأضاف أن "عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وتابع: "القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية الراهنة وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي للمملكة من أي طرف".



وفي وقت سابق من فجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه بالصواريخ بعيدة المدى 4 أهداف مهمة من بينها حظائر مقاتلات "F-35" في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، رداً على هجمات أمريكية.



يتبع//