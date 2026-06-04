الجزائر وسوريا تتفقان على تطوير العلاقات الثنائية بحسب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

عباس ميموني/ الأناضول

اتفقت الجزائر وسوريا، الخميس، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل الطاقة والأمن والاستثمار بما يعكس العلاقة التاريخية.

جاء ذلك، في تصريح لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الرئاسة الجزائرية، وفق ما نقلته قناة الجزائر الدولية (رسمية).

وبدأ الشيباني، الذي كان مرفوقا برئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، الأربعاء، زيارة هي الأولى له إلى الجزائر، لم يعلن عنها مسبقا، ولم يعلن كذلك مدتها.

وقال وزير الخارجية السوري: "تشرفنا بلقاء الرئيس عبد المجيد تبون، وأكدنا على أهمية العلاقات الجزائرية السورية، التاريخية والعميقة".

وأفاد بأنه "نقل تحيات وشكر واحترام الرئيس السوري أحمد الشرع للرئيس الجزائري".

وأكد اتفاق الجانبين على ضرورة "تطوير العلاقات الثنائية لتشمل قطاعات أساسية كالطاقة والاقتصاد ومجال الأمن والاستثمار".

ووصف الشيباني، لقائه بالرئيس الجزائري بـ"المتميز" وأنه رأى "اهتماما جزائريا بأهمية سوريا وتجربتها الحالية ودعم المسار السياسي الذي تسلكه".

وفي وقت سابق الخميس، استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نظيره السوري، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على "إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، لاسيما اللجنة العليا المشتركة، ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة، الزراعة، المناجم، النقل".

وسمحت المباحثات بين الجانبين باستعراض وتقييم واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والرقي بها مستقبلا، "بما يعكس عمق ومتانة الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وقالت الخارجية الجزائرية، إن الوزيرين تبادلا "الرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث أكدا على أهمية ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودولياً".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى توطيد التعاون الثنائي وتطوير العلاقات السياسية في ظل حركية متزايدة تشهدها الاتصالات الرسمية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.