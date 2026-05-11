الجزائر وأنغولا توقعان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقعت الجزائر وأنغولا، الاثنين، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات بينها الاستثمار والاتصالات والمناجم والنفط والغاز.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع أشرف عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ لورينسو زيارة رسمية لمدة 3 أيام إلى الجزائر، يلقي خلالها خطابا أمام البرلمان، وفق إعلام محلي.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الاستثمار، والتكوين المهني، والبريد والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتعليم العالي، والصناعة الدوائية.

كما شملت الاتفاقيات، النقل الجوي، والمناجم، والنفط والغاز، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الجزائرية، والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأنغولية.

وفي تصريح مشترك، قال تبون إنه أجرى مع نظيره الأنغولي "محادثات غنية" لتأسيس شراكات مثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق ما نقلت قناة "النهار" المحلية.

وأضاف أن العلاقات بين الجزائر وأنغولا "تاريخية"، وبدأت من "نضال مشترك ضد كل أشكال الهيمنة"، معربا عن استعداد بلاده لدعم جهود أنغولا، لا سيما في مجال تكوين الإطارات.

وأعلن تبون إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين ابتداء من يوليو/ تموز المقبل، بهدف دعم المبادلات والتقارب بين الشعبين.