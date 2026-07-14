شركة "سونلغاز" قالت إن الطلب بلغ 21 ألفا و870 ميغاواط، مؤكدة استمرار التموين دون اضطرابات في جميع الولايات..

الجزائر.. موجة الحر تسجل ذروة تاريخية لاستهلاك الكهرباء شركة "سونلغاز" قالت إن الطلب بلغ 21 ألفا و870 ميغاواط، مؤكدة استمرار التموين دون اضطرابات في جميع الولايات..

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

سجلت الجزائر، الاثنين، أعلى ذروة لاستهلاك الكهرباء في تاريخها، إذ بلغت 21 ألفا و870 ميغاواط، تزامنا مع موجة حر شديدة تضرب معظم مناطق البلاد.

وقالت شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" (حكومية) في بيان وصل الأناضول، إن ذروة استهلاك الكهرباء بلغت 21 ألفا و870 ميغاواط، تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها معظم مناطق البلاد.

وأضافت أن الذروة الجديدة تجاوزت الرقم القياسي المسجل الأحد، البالغ 21 ألفا و120 ميغاواط، بفارق 750 ميغاواط.

وأشارت إلى أن أعلى ذروة استهلاك تم تسجيلها في يوليو/ تموز 2025 وبلغت 20 ألفا و628 ميغاواط.

وبينت الشركة أن "هذه الذروة الجديدة تعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، لاسيما خلال فترات الحر الشديد ونسبة الرطوبة العالية".

وأكدت أن الإمداد الكهربائي مستمر بصورة طبيعية، وأن الوضع متحكم فيه في جميع ولايات البلاد، دون تسجيل اضطرابات في التموين.

ويبلغ إنتاج الجزائر حاليا نحو 29 ألف ميغاواط من الكهرباء يوميا، ما يوفر فائضا يزيد على 8 آلاف ميغاواط، بينها نحو ألف ميغاواط من مصادر متجددة، معظمها محطات شمسية كهروضوئية.

وتنتج الجزائر أكثر من 95 بالمئة من احتياجاتها الكهربائية عبر محطات تعمل بالغاز الطبيعي، كما تصدر يوميا أكثر من 500 ميغاواط من الكهرباء إلى تونس.



ومنذ عام 2024، تجاوز الاستهلاك المحلي للغاز حجم الصادرات، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب، مقابل نحو 50 مليار متر مكعب من الصادرات، بينما يقارب الإنتاج السنوي 140 مليار متر مكعب.

وتستهدف الحكومة عبر البرنامج الوطني للطاقات المتجددة إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة، أغلبها محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح بحلول 2035.

وتزامناً مع موجة الحر، تشير إحصاءات الحماية المدنية إلى تسجيل أكثر من 300 حريق غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل منذ الخميس الماضي، مع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية في مدن ساحلية على البحر المتوسط.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من موجة جفاف حادة، خصوصا في مناطقها الوسطى والغربية، ما أدى إلى تراجع منسوب السدود والمياه الجوفية، وتفاقم خطر حرائق الغابات.

وتسببت موجات الجفاف المتكررة منذ عام 2022 في حرائق غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص وأصابت مئات آخرين، فضلا عن تلف عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والغطاء النباتي.​​​​​​​