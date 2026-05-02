الجزائر.. مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء فيضانات بعدة ولايات وإنقاذ عشرات المواطنين في عدة ولايات شمالي وغربي البلاد، بعدما حاصرتهم مياه السيول، وفق بيان للحماية المدنية..

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء فيضانات قوية ضربت، السبت، عدة ولايات في شمالي الجزائر وغربها.

وأفادت الحماية المدنية في بيان أن "5 أشخاص لقوا حتفهم بولاية المسيلة (جنوب شرق العاصمة)، إثر انجراف سيارة جراء ارتفاع منسوب واد عين السبع ببلدية تامسة (شمال)، فيما جرى إنقاذ 6 آخرين كانوا على متن المركبة نفسها".

وفي ولاية غليزان غربي البلاد قالت الحماية، إنه "تم انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 15 سنة، بعدما جرفته مياه واد الشلف ببلدية جديوية".

كما أشارت إلى "إنقاذ عشرات المواطنين في عدة ولايات، بعدما حاصرتهم مياه السيول، متسببة في انقطاع حركة المرور على عدد من المحاور الطرقية".

وتشهد مناطق واسعة من شمالي الجزائر منذ أيام اضطرابات جوية قوية، تمثلت في عواصف رعدية وتساقط للبرد بأحجام كبيرة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات وجريان عدد من الأودية، إضافة إلى خسائر في القطاع الزراعي بعدة ولايات.

وبعد جفاف استمر عدة أعوام، شهدت مناطق واسعة شمالي الجزائر هذا العام تساقطات مطرية غزيرة ومتواصلة منذ نهاية الخريف الماضي، ما تسبب في ارتفاع منسوب عشرات السدود وعودة عديد الينابيع إلى الجريان بعد أن حفت لسنوات، كما توسعت مساحات الغطاء النباتي بعد أن تقلصت بفعل الحرائق وشح المياه.

وتقول السلطات الجزائرية، إن البلاد مقبلة على حملة حصاد تاريخية خصوصا الحبوب بفعل التساقطات المطرية الغزيرة.