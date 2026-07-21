الجزائر.. مصرع 6 أشخاص جراء حرائق الغابات خلال الأيام الأخيرة

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، مصرع 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه "على إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الأيام الأخيرة، تم تسجيل ستة وفيات" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى صدور تعليمات إلى السلطات المحلية لإجراء "عملية إحصاء وجرد شاملة لكل الخسائر التي تم تسجيلها، لتعويض المتضررين من حرائق الغابات بناء على تقارير لجان ولائية تشرف على تحقيقات ميدانية دقيقة".

ولم تحدد الوزارة الولايات التي سقط فيها الضحايا، لكن معظم ولايات شمال الجزائر، إضافة إلى واحات نخيل في محافظات جنوبية، تشهد حرائق مستمرة منذ نحو أسبوعين.

وأضافت أن "السلطات تواصل عبر مختلف المؤسسات والمصالح المعنية، تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لحماية الأرواح والممتلكات، بما في ذلك إشراك الطائرات والمروحيات في إخماد الحرائق التي مست، ولا تزال تمس، الغابات والمحاصيل الزراعية، حتى القضاء على جميع البؤر".

وفي آخر تحديث نشرته الحماية المدنية، بعد ظهر الثلاثاء، تم تسجيل 90 حريقا للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية والنخيل، جرى إخماد 26 منها، بينما تتواصل عمليات إطفاء 64 حريقا موزعة على 18 ولاية.

ووفقا للمصدر ذاته، تركز العدد الأكبر من بؤر الحرائق في شمال شرقي الجزائر، بولاية سكيكدة التي سجلت 16 حريقا، تلتها الطارف بـ8 حرائق، ثم بجاية بـ7 حرائق، وقالمة بـ6 حرائق.​​​​​​​

وتتزامن الحرائق مع درجات حرارة قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية في مدن ساحلية مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح جنوبية حارة وقوية تُعرف محليا باسم "الشهيلي".

وخلال الأيام الـ12 الماضية، سجلت الجزائر 1460 حريقا عبر مختلف أنحاء البلاد، وفق حصيلة سابقة للمديرية العامة للحماية المدنية، بينما تواصل فرق التدخل عمليات الإخماد في الولايات المتضررة.

ووفق معطيات الحماية المدنية، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو/أيار وحتى 20 يوليو/تموز 3719 حريقا، مقابل 1501 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 150 بالمئة.

وتشير بيانات المديرية العامة للغابات إلى أن الحرائق أتت على أكثر من 1666 هكتارا من الغطاء النباتي، مقارنة بـ467 هكتارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل هذه الحصيلة أعلى مستوى للخسائر المسجلة في الغطاء النباتي منذ الحرائق الواسعة التي شهدتها الجزائر صيف 2021.