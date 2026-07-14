- الحماية المدنية أعلنت إخماد 124 حريقا من أصل 133 رصدتها خلال 24 ساعة - السلطات سخرت طائرات ومروحيات ووحدات من الجيش ومختلف أجهزة الدولة للحد من انتشار النيران

الجزائر تحشد إمكاناتها لإخماد 9 حرائق غابات في 7 ولايات - الحماية المدنية أعلنت إخماد 124 حريقا من أصل 133 رصدتها خلال 24 ساعة - السلطات سخرت طائرات ومروحيات ووحدات من الجيش ومختلف أجهزة الدولة للحد من انتشار النيران

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

تواصل الجزائر، الثلاثاء، عمليات إخماد 9 حرائق في الغطاء النباتي، بينها حرائق غابات، في 7 ولايات، بعد السيطرة على معظم الحرائق المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسط تعبئة واسعة للإمكانات البرية والجوية.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في بيان، إخماد 124 حريقا بشكل نهائي، من أصل 133 حريقا رُصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن عمليات إخماد 9 حرائق لا تزال متواصلة في ولايات بجاية، والبويرة، وسطيف، وسعيدة، وسيدي بلعباس، وميلة، وتيزي وزو، الواقعة في مناطق مختلفة من شرق البلاد ووسطها وغربها.

وأشارت إلى أن الحرائق المسجلة منذ الأسبوع الماضي لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

وتتواصل عمليات الإخماد بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها عدة مناطق جزائرية، تجاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن عمليات إخماد الحرائق تُجرى بمتابعة مباشرة من الوزير السعيد سعيود، الذي وجّه بتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية والجوية.

كما وجّه سعيود بتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، لضمان فاعلية التدخلات الميدانية والحد من انتشار النيران.

وأضافت الوزارة أن عمليات الإخماد لا تزال متواصلة في الولايات المعنية، في إطار تعبئة تشمل الرتل المتنقل للحماية المدنية، وشاحنات الإطفاء، والفرق المتخصصة، إلى جانب طائرات ومروحيات مخصصة لإخماد الحرائق.

وأوضحت أن الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية، ومصالح الغابات، والسلطات المحلية، يشارك في جهود مكافحة الحرائق وتطويق النيران.

وأكدت أن ولاة الولايات المعنية انتقلوا إلى مواقع الحرائق للإشراف الميداني على عمليات التدخل ومتابعة تنفيذ خطط الإخماد.

والاثنين، انتقل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، إلى ولايتي بجاية وسطيف، لمتابعة عمليات إخماد الحرائق والوقوف على سير التدخلات الميدانية.

وأكد بوغلاف استمرار عمليات الإخماد بوتيرة مكثفة حتى السيطرة الكاملة على جميع بؤر الحرائق.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع أن مفارز ووحدات من الجيش الوطني الشعبي، تابعة للناحية العسكرية الخامسة شرقي البلاد، تواصل تدخلها لإخماد الحرائق في ولايات ميلة، وبجاية، وسطيف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تدخل الجيش يجري بالتنسيق مع الحماية المدنية ومصالح الغابات، بهدف المساهمة في إخماد الحرائق وتقديم الدعم للمواطنين المتضررين.

وأضافت أن تدخل وحدات الجيش أسهم في الحد من انتشار النيران وتطويقها، في إطار الجهود المشتركة لمختلف الأجهزة المشاركة في عمليات الإخماد.

وتأتي هذه التطورات بعدما سجلت الجزائر أكثر من 300 حريق منذ الخميس، شملت الغابات، والأدغال، والأحراش، والمحاصيل الزراعية، وواحات النخيل، بالتزامن مع موجة حر قوية اجتاحت عدة مناطق شمالية.

وتشهد الجزائر منذ سنوات موجات جفاف وارتفاعا في درجات الحرارة، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات والغطاء النباتي.

وخلال السنوات الأخيرة، تسببت حرائق واسعة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وإتلاف مساحات كبيرة من الغابات والغطاء النباتي.