دُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في هذا الاستحقاق..

الجزائر.. انطلاق الاقتراع في ثاني انتخابات تشريعية منذ حراك 2019 دُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في هذا الاستحقاق..

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

فتحت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها، الخميس، أمام الناخبين لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي عام 2019.

وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) في جميع ولايات البلاد، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء (18:00 ت.غ).

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي انطلاق عملية التصويت في عدد من المراكز الانتخابية بولايات تندوف وبشار (جنوب غربي البلاد)، وتبسة الحدودية مع تونس (شرقا).

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي عام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.