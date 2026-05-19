الجزائر: الهجوم على السعودية "تعدٍ صارخ" وخرق للقانون الدولي جددت الجزائر "تضامنها الكامل" مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها..

عباس ميموني / الجزائر



أعربت الجزائر، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها "الشديد" لمحاولة استهداف السعودية بطائرات مسيرة، مؤكدة أن ذلك "تعد صارخ" وخرق للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الجزائر تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة".

واعتبرت محاولة الاستهداف "تعدٍ صارخ" على أمن المملكة واستقرارها وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وجددت الجزائر، بحسب البيان "تضامنها الكامل" مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ويعد هذا أول هجوم تتعرض له السعودية بعد الخرق الذي طال الهدنة الأمريكية الإيرانية فور بدئها في 8 أبريل/ نيسان.

ولم تحدد الرياض الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضيها، فيما تنشط في العراق فصائل موالية لإيران.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.