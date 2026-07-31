الجزائر.. ارتفاع ضحايا انقلاب حافلة إلى 25 قتيلا و44 جريحا

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس شمالي الجزائر، الجمعة، إلى 25 قتيلا و44 جريحا، فيما لا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان، إن فرقها تدخلت صباح الجمعة إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها وسقوطها في منحدر على الطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة في ولاية بومرداس.

وأضافت أن الحافلة كانت قادمة من ولاية سطيف شرقي البلاد باتجاه ولاية بومرداس.

وأوضحت أن حصيلة الحادث ارتفعت إلى 25 وفاة و44 جريحا، بعدما كانت أولية تشير إلى 6 وفيات، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأشارت إلى أنها سخرت للعملية 3 شاحنات إنقاذ و11 سيارة إسعاف.

وفي السياق، وصل رئيس الوزراء سيفي غريب، إلى موقع الحادث برفقة المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، ووالية بومرداس فوزية نعامة، للوقوف على سير عمليات الإنقاذ ومتابعة تطورات الحادث.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الوطني للتأمينات الجزائري تراجع حوادث المرور خلال الربع الأول من 2026 إلى 6291 حادثا بانخفاض 1.32 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما انخفض عدد الوفيات إلى 825 بنسبة 4.4 بالمئة، مقابل ارتفاع طفيف في الإصابات إلى 8503 حالات.

