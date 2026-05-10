الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث "هجمات إثيوبية" على السودان على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب تقدمت به السودان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

القاهرة/ الأناضول

عقدت جامعة الدول العربية، الأحد، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بمقرها في القاهرة، لـ"بحث الهجمات الإثيوبية على السودان".

وترأست الاجتماع سفيرة البحرين لدى القاهرة، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية فوزية بنت عبد الله زينل، بصفتها رئيسة الدورة الـ165 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وفق إعلام مصري.

وقالت زينل، إن الاجتماع عقد بناء على طلب تقدمت به السودان إلى الأمانة العامة للجامعة العربية "لمناقشة التطورات المرتبطة بالهجمات الإثيوبية على السودان".

وأعربت عن تطلعها إلى تجاوز الأزمة بما يحفظ وحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.



وأكدت مندوبة البحرين أن "استقرار السودان أولوية عربية".

كما أعربت عن القلق من أي تطورات ميدانية قد تزيد التوتر في السودان وتنعكس على أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، قال سفير السودان لدى القاهرة، مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية عماد عدوي، خلال كلمته أمام الاجتماع، إن بلاده تعرضت لـ"هجمات متكررة من إثيوبيا".

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم، للتشاور، متهمة أديس أبابا بـ"التورط في قصف مطار الخرطوم بالمسيرات"، وفق مؤتمر صحفي لوزير الخارجية محي الدين سالم، في العاصمة الخرطوم.

بالمقابل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان وقتها، إن أديس أبابا "ترفض الاتهامات الأخيرة التي لا أساس لها من الصحة والموجهة ضدها من قبل السودان".