ما يرفع حصيلة القتلى إلى 9 عسكريين منذ 2 مارس/آذار الماضي.

الثالث في 5 أيام.. مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك في جنوب لبنان ما يرفع حصيلة القتلى إلى 9 عسكريين منذ 2 مارس/آذار الماضي.

زين خليل/الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد ضباطه في معارك بجنوب لبنان.

والضابط القتيل هو الثالث للجيش الإسرائيلي الذي يقتل في معارك جنوبي لبنان منذ الجمعة الماضي أي في 5 أيام، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن "الرائد (احتياط) إيتمار سابير (27 عاما)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 قُتل في معركة بجنوب لبنان"، دون مزيد من التفاصيل عن ملابسات مقتله.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إنه قُتل صباح الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع أحد عناصر "حزب الله" في قرية القوزح شمال بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا أيضا خلال المعركة، دون تحديد عدد.

فيما ذكرت القناة السابعة الخاصة إن سابير (27 عاما) من سكان مستوطنة "عيلي" قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقتل في معركة بجنوب لبنان.

وأعلن مجلس بنيامين الاستيطاني (يضم أكثر من 40 مستوطنة وسط الضفة)، عن مقتل سابير، وفق المصدر ذاته.

والسبت أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما ذكر إعلام عبري آنذاك أنه كان ثاني ضابط يقتل خلال 24 ساعة بعد مقتل آخر الجمعة، في معارك بجنوبي لبنان أيضا .

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان إلى 9 ضباطا وجنودا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 2 مارس/آذار الماضي، فيما أصيب نحو 50 آخرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، أُصيب 1015 عسكريا، بينهم 57 إصابتهم خطيرة، منذ بدء ما تسميه تل أبيب عملية "زئير الأسد" ضد إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط الجاري.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حقيقة حجم الخسائر، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الهجمات التي تستهدفها من "حزب الله".

والثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ 12 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، باستخدام مسيّرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية.

وأوضح في بيانات متتالية، أن العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المدنيين".

والجمعة، انتهت جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل استمرت ليومين في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقبها إعلان تمديد وقف إطلاق النار الهش في لبنان لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3042 شخصا وإصابة 9301، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تصل لنحو 10 كلم عن الحدود.