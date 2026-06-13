في أعقاب نفي الإمارات نقل أو تحويل أموال إلى إيران وتكذيب قطر وجود تنسيق مع طهران بشأن إنتاج الطاقة

التعاون الخليجي يدين "حملات إعلامية" يقول إنها تستهدف الإمارات وقطر في أعقاب نفي الإمارات نقل أو تحويل أموال إلى إيران وتكذيب قطر وجود تنسيق مع طهران بشأن إنتاج الطاقة

إسطنبول/ الأناضول

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، السبت، "ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة" قال إنها تستهدف الإمارات وقطر.

ولم يوضح البديوي، ماهية تلك الادعاءات، لكن بيانه أتى في أعقاب نفي الإمارات، السبت، نقل أو تحويل أموال إلى إيران وتكذيب قطر، الجمعة، وجود تنسيق مع طهران بشأن إنتاج الطاقة.

وقال البديوي، في بيان، إن الادعاءات التي تستهدف الإمارات وقطر تسعى إلى التشكيك في مواقفهما ودورهما البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد أن "هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية، وتأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة".

وأوضح البديوي، أن الإمارات وقطر قدمتا على مدى السنوات الماضية نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، ورفض أي "حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها".

وفي وقت سابق السبت، نفت الإمارات، نقل أو تحويل أي مبالغ مالية إلى إيران، ووصفت ما أثير في هذا الشأن بأنه "ادعاءات".

جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية، في ثاني نفي خليجي مرتبط بتعاون مع إيران خلال ساعات.

وقالت الإمارات إنها "تنفي بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار".

وأكدت أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات".​​​​​​​

والجمعة، نفت قطر، في بيان لمكتب الإعلام الدولي، صحة ادعاءات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تزعم وجود تنسيق بين الدوحة وطهران بشأن إنتاج الطاقة بهدف التأثير على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وخاضت واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتتحدث التقارير الإعلامية المرتبطة بالمفاوضات أن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة جراء العقوبات مطروح في مسودة الاتفاق.