البرهان يتفقد منطقتين في شمال كردفان غداة إعلان الجيش السيطرة عليهما منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ برفقة مسؤولين محليين وعسكريين، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي..

السودان/ عادل عبد الرحيم / الأناضول



أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الاثنين، جولة ميدانية في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، غداة إعلان الجيش السيطرة عليهما.

وأفاد مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، بأن البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، تفقد خلال جولته الميدانية القوات المتمركزة في الخطوط الأمامية للقتال بمنطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ.

وأشار إلى أن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وحاكم ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف، وقائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل، رافقوا البرهان خلال الجولة.

وكان الجيش السوداني أعلن، فجر الأحد، السيطرة على مدينتي بارا وجبرة الشيخ ومنطقة أم سيالة، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.