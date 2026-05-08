البرهان: ماضون بحرب الكرامة وحضن الوطن مفتوح لمن يلقي السلاح رئيس مجلس السيادة السوداني أكد أن الشعب وحده يملك حق محاسبة من يلقون السلاح أو العفو عنهم

عادل عبد الرحيم / الأناضول

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، أن "حضن الوطن مفتوح" أمام كل من يضع السلاح، مشددا على أن الشعب هو من يقرر محاسبة هؤلاء أو العفو عنهم.

وجدد في الوقت نفسه رفضه أي تفاوض أو سلام مع قوات الدعم السريع، متعهدا بمواصلة ما وصفها بـ"معركة الكرامة" حتى "القضاء على المرتزقة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البرهان عقب صلاة الجمعة بمسجد حي الروضة بمنطقة الدروشاب في مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال إن "أي شخص وصل لقناعة ووضع السلاح، فإن حضن الوطن مفتوح له، لكن الكلمة الأخيرة عند الشعب السوداني، هو الذي يقرر محاسبتهم أو العفو عنهم".

يأتي تصريح البرهان بعد أسابيع من ترحيبه، في 19 أبريل/ نيسان الماضي، بانشقاق القائد في قوات الدعم السريع النور القبة، وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية.

ويعد القبة من مؤسسي "الدعم السريع"، وبرز دوره واسمه خلال الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، كما كان من قادة المعارك التي سيطرت خلالها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأكد البرهان أن "كل السودانيين منخرطون بفاعلية في معركة الكرامة ضد أوباش التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف أنه "لا يوجد شخص وطني ومخلص تخلف عن هذه المعركة الوطنية".

واتهم من وصفهم بـ"المأجورين والخونة" بمحاولة اختطاف الدولة السودانية، مؤكدا أن "أحلامهم وطموحاتهم تكسرت أمام إرادة وقوة أهل السودان".

وأضاف: "لن يستطيع أحد فرض حلول لا ترضي السودانيين"، مجددا تعهده بالمضي قدما في "معركة الكرامة (على الدعم السريع) والقضاء على المرتزقة".

وشدد البرهان على "لا تفاوض أو سلام معهم"، في إشارة للدعم السريع.

ودعا السودانيين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الخرطوم آمنة ومطمئنة وستظل كذلك. مضيفا أن "السلام سيعم كل أرجاء الوطن".

ومنذ أبريل 2023 تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

