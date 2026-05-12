في بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وذلك بعد تلويح ترامب باستئناف الحرب ضد إيران..

البحرين: كافة الأسلحة والوحدات على أهبة الاستعداد الدفاعي في بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وذلك بعد تلويح ترامب باستئناف الحرب ضد إيران..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الثلاثاء أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي.

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين (القوات المسلحة)، بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي".

وأعربت القيادة العامة عن "اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذوداً عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته".

وأهابت القيادة العامة بـ"الجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم".

والاثنين، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهدنة مع إيران باتت في "غرفة الإنعاش"، واصفا الرد الأخير الذي أرسلته طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غبي".

وكانت إيران أرسلت، الأحد، ردها إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب، إلا أن ترامب وصف الرد بأنه "غير مقبول".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول بالمنطقة بينها البحرين، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل/ نيسان، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.