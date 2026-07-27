تنطلق الثلاثاء وتختتم الخميس، بحسب بيان صادر عن قوة دفاع البحرين..

البحرين تعلن مناورة عسكرية بمشاركة خليجية وسط تصعيد بالمنطقة تنطلق الثلاثاء وتختتم الخميس، بحسب بيان صادر عن قوة دفاع البحرين..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الاثنين، إجراء مناورة عسكرية بمشاركة خليجية، وسط تصعيد تشهده المنطقة.

وقالت قوة دفاع البحرين الرسمية، في بيان، إنها ستجري، من الثلاثاء حتى الخميس، التمرين المشترك "درع البحرين"، بمشاركة القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويضم المجلس كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

وتأتي المناورة بينما يسود هدوء حذر في المنطقة منذ الجمعة، بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية لليوم الثالث على التوالي، إثر تصعيد بدأ في 11 يوليو/ تموز الجاري.

وشمل التصعيد، الذي استمر 13 يوما، هجمات أمريكية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها السعودية والبحرين والأردن.

وجاء التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي.

لكن ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بتنفيذها.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تشرف عليها في الممر المحاذي لسواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.