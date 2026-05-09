البحرين تعلن كشف "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وفق وزارة الداخلية

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، الكشف عن "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" بالبلاد والقبض على 41 شخصا من أعضائه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ’ولاية الفقيه’".

وأضافت أنه "تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي".

ولفتت الوزارة إلى استمرار استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، "في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون"

ولم تعلق إيران على هذا البيان حتى الساعة 11:13 ت.غ

ومنذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، وشن طهران هجمات على دول عربية بينها البحرين، أعلنت المنامة عن مواقف تتعلق بملاحقات أمنية وقضائية لمن اسمتهم داعمين لإيران.

وفي 9 مارس/ آذار الماضي، عقدت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى جلسات المحاكمة لأشخاص أدينوا بـ"ترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الإرهابية"، وفق الوكالة التي لم تحدد عددهم.

في 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت البحرين، إسقاط الجنسية عن 69 شخصا، بينهم عائلات، "أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة".

وبعد 3 أيام وقتها، أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في تصريحات وقتها عن "بالغ غضبه مما جرى (.) وأسفه لاصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة"، دون تفاصيل أكثر غير أنباء متداولة بمنصات التواصل تشير لرفض بعض النواب الشيعة الموافقة على تشريع مرتبط بإسقاط الجنسية عن "ممجدي الاعتداءات الإيرانية".

وطالب ملك البحرين ، بإسقاط مزيد من الجنسيات عن مؤيدي الاعتداءات على إيران وتوعد مشرعين رفضوا تشريع إسقاط الجنسيات حال لم يعتذروا، بالإبعاد.

والخميس الماضي، أعلنت وسائل إعلام بحرينية، منها البلاد والأيام، بأن مجلس النواب أسقط عضوية 3 نواب "دعموا متهمين أشادوا بهجمات إيران".

وقبل نحو أسبوع أعلنت الخارجية البحرينية في بيان، رفض تعليق طهران على إسقاط الجنسية على مواطنيين بحرنيين اتهمتهم المنامة بتأييد اعتداءات إيران، واعتبرت ذلك "تدخلا مرفوضا".

وقبل يومين آنذاك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "استنكر نهج السلطات البحرينية في فرض عقوبات غير إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل، بما في ذلك تجريدهم من جنسيتهم".

وأشار بقائي وقتها إلى أن "قيام الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها بذريعة التعاطف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعبير عن التنديد بالجرائم الأمريكية والإسرائيلية ضد الشعب الإيراني، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتجسيداً للنهج التمييزي الذي يمارسه حكام هذا البلد تجاه شعبهم"، وفق الوكالة.

يذكر أن البحرين ودولا عربية أخرى تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، في سياق رد طهران على هجمات شنتها تل أبيب وواشنطن ضدها بين 28 فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين.