قالت إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين" بينما ادعت طهران استهداف مركز بيانات لشركة أمازون بالبحرين (إضافة بيان للحرس الثوري الإيراني)

البحرين تعلن تصديها لهجمات جوية إيرانية قالت إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين" بينما ادعت طهران استهداف مركز بيانات لشركة أمازون بالبحرين (إضافة بيان للحرس الثوري الإيراني)

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت البلاد.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في المملكة".

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت الأربعاء، لـ"عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعترضتها ودمرتها"، دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الحرس الثوري قوله في بيان، إن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت البنية التحتية المركزية لمركز بيانات تابع لشركة أمازون في البحرين.

وادعى الحرس الثوري الإيراني، أن المركز يمثل "إحدى العقد الرئيسية لتبادل المعلومات لدى الجيش الأمريكي"، وفق المصدر ذاته.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة، بينها البحرين.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.