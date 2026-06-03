البحرين تعلن تدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية قالت إنها كانت تستهدف "أعيانا مدنية".

جاء ذلك في بيان لقوة دفاع البحرين (القوات المسلحة)، في ثاني استهداف لدولة خليجية وعربية خلال ساعات.

وقالت قوة دفاع البحرين في البيان إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.

وأضافت أن إيران "تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين"، وأكدت أنها على أهبة الاستعداد لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع "ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورا".

وأكدت أن "تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وبذلك تكون البحرين ثاني دولة خليجية تُستهدف خلال ساعات وسط توتر بالمنطقة جراء التصعيد بين واشنطن وطهران وعدم التوصل لاتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وفي وقت سابق صباح الأربعاء، أعلنت الكويت، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، استهداف ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.