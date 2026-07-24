وفق بيان لقوة دفاع البحرين.. فيما أعلنت وزارة الداخلية صباحا عن تفعيل صفارات الإنذار مرتين

البحرين: تصدينا لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية وفق بيان لقوة دفاع البحرين.. فيما أعلنت وزارة الداخلية صباحا عن تفعيل صفارات الإنذار مرتين

إسطنبول / الأناضول

أعلنت قوة دفاع البحرين، الجمعة، التصدي لاعتداءات جوية إيرانية، ودعت السكان لتوخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة.

وقالت في بيان، إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين".

وأوضحت أن "منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، الجمعة".

كما أهابت بالجميع "ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً".

وشددت على أن "تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية في أنحاء البلاد، تزامنا مع إعلان الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أهدافا عسكرية أمريكية في البحرين والأردن.

وطلبت الوزارة، في بيانين مقتضبين بفارق وقت قصير، من المواطنين والمقيمين "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عناصر وأهدافا عسكرية أمريكية في البحرين والأردن.

وقال، في بيان، إن الهجمات استهدفت مستودعات وقود وأسلحة وحظائر طائرات ومناطق إقامة جنود في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وقاعدة موفق السلطي العسكرية بالأردن.

ويأتي إطلاق صفارات الإنذار وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تشن واشنطن منذ أكثر من أسبوعين هجمات يومية على إيران، بينما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين والأردن والكويت.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، عقب استهداف طهران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأدى التصعيد إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية في المنطقة.