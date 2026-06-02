البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر وزارة الداخلية قالت إن الحظر يأتي في ظل "استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة"..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الثلاثاء، حظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، في ظل استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات "العدوان الإيراني الآثم"

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية، وسط ترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران وإنهاء الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، والتي تواصل التوتر خلالها رغم استمرار الهدنة.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية أنه "تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك حتى إشعار آخر".

وأرجعت الوزارة القرار إلى "استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، والحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين".

و حتى الساعة 11:20 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من إيران والعراق بشأن ذلك المنع الأمني البحريني.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية من بينها البحرين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.