البحرين.. السجن المؤبد لشخصين بتهمة "التخابر" مع إيران والسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات بحق أشخاص وغرامة في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب..

إسطنبول / الأناضول

أصدرت محكمة بحرينية الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق شخصين لإدانتهما بـ"التخابر" مع إيران، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية بحق أشخاص في قضايا عنف وتخريب.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بأن "المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالسجن المؤبد بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها".

كما أصدرت المحكمة أحكاما في أربع قضايا منفصلة تضمنت "جرائم عنف وتخريب" أثناء الهجمات الإيرانية على البحرين في مارس/ آذار الماضي، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات، إضافة لغرامة 500 دينار لبعضهم.

ولم توضح الوكالة البحرينية الرسمية عدد المتهمين، أو المزيد من التفاصيل بشأن القضايا المذكورة.

يأتي ذلك في سياق إجراءات أعلنت عنها المنامة تتعلق بملاحقات أمنية وقضائية لمن أسمتهم داعمين لإيران، وأعلنت وزارة الداخلية السبت، "الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" والقبض على 41 شخصا من أعضائه.

فيما أعلنت البحرين في 27 أبريل/ نيسان الماضي إسقاط الجنسية عن 69 شخصا، بينهم عائلات، "أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم" للهجمات الإيرانية.

وبعد 3 أيام، أعلنت وسائل إعلام بحرينية، بأن مجلس النواب أسقط عضوية 3 نواب "دعموا متهمين أشادوا بهجمات إيران".

وفي 9 مارس عقدت المحكمة الجنائية الكبرى أولى جلسات المحاكمة لأشخاص أدينوا بـ"ترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الإرهابية"، وفق الوكالة التي لم تحدد عددهم.

يذكر أن البحرين ودولا عربية أخرى تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، في سياق رد طهران على هجمات شنتها تل أبيب وواشنطن ضدها بين 28 فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين.